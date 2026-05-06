«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуск к 9 Мая

Редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск к 9 Мая, сообщает издание. Номер полностью собран из архивных материалов, которые выпускались в период Великой Отечественной войны. Читатели смогут познакомиться с подлинными публикациями 1941–1945 годов.

Этот номер не просто архивная подборка, а живой голос нашего города в самые трудные для него годы. Мы хотели, чтобы сегодняшние читатели не только узнали факты, но и прочувствовали, как москвичи жили, верили и приближали Победу. «Вечерняя Москва» не замолкала ни на день, и сейчас мы возвращаем энергию того времени на свои страницы, — поделился главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд.