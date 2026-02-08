Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 07:37

Washington Post лишилась генерального директора

Гендиректор The Washington Post подал в отставку на фоне массовых увольнений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Издатель и генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис подал в отставку на фоне массовых сокращений в компании, его слова приводит CNN. В письме он поблагодарил основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит газета. Льюис назвал его «лучшим владельцем».

За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные, беспристрастные новости для миллионов читателей, — говорится в письме.

Место Льюиса займет финансовый директор Джефф Д'Онофрио, который также работал в Tumblr. Он пришел в The Washington Post в июне. Как отметил сам Безос, при Д'Онофрио газета имеет все шансы выйти на новый уровень.

Ранее главный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей объявил о начале масштабных сокращений среди сотрудников газеты. Решение о сокращениях было принято из-за финансовых трудностей. Все отделы газеты, кроме ключевого, который освещает вопросы политики и государственного управления, столкнутся с изменениями.

США
газеты
увольнения
сокращения
журналисты
Washington Post
