04 февраля 2026 в 18:34

В крупнейшей американской газете начались массовые увольнения

The Washington Post начала увольнять сотрудников из-за проблем с финансами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей объявил о начале масштабных сокращений среди сотрудников газеты, передает Reuters со ссылкой на владеющий информацией источник. Решение о сокращениях было принято из-за финансовых трудностей.

Все отделы газеты, кроме ключевого, который освещает вопросы политики и государственного управления, столкнутся с изменениями. Кроме того, было объявлено о закрытии спортивного раздела в его текущем формате.

Мы закроем спортивный отдел в его нынешнем виде, — заявил Мюррей.

Ранее адвокат Надежда Борзенко сообщила, что работодатель не может уволить сотрудника во время его отпуска или больничного, так как это незаконно. Она также отметила, что нахождение в командировке не защищает от увольнения. Помимо этого, беременные женщины и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, пользуются особой защитой. Также эксперт рассказала, что несовершеннолетних работников можно уволить только с согласия Государственной инспекции труда. Всех сотрудников уволить можно только при полной ликвидации организации.

США
газеты
увольнения
сотрудники
финансы
