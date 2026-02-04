В крупнейшей американской газете начались массовые увольнения

Главный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей объявил о начале масштабных сокращений среди сотрудников газеты, передает Reuters со ссылкой на владеющий информацией источник. Решение о сокращениях было принято из-за финансовых трудностей.

Все отделы газеты, кроме ключевого, который освещает вопросы политики и государственного управления, столкнутся с изменениями. Кроме того, было объявлено о закрытии спортивного раздела в его текущем формате.

Мы закроем спортивный отдел в его нынешнем виде, — заявил Мюррей.

