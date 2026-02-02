Адвокат назвала незаконные случаи увольнения работников

Работодатель не может уволить сотрудника в определенные периоды, заявила адвокат Надежда Борзенко в беседе с RT. По ее словам, увольнение незаконно, пока сотрудник находится в отпуске или на больничном.

Работодатель может начать процедуру увольнения <…> только после того, как сотрудник вернется к работе. А вот нахождение в командировке не защищает от увольнения по инициативе работодателя. В этот период расторгнуть договор можно как по обстоятельствам, связанным с деятельностью компании (ликвидация или сокращение штата), так и из-за однократного грубого нарушения работником своих обязанностей, — сказала Борзенко.

Особой защитой, по словам юриста, пользуются беременные женщины и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Также для увольнения несовершеннолетнего работника необходимо получить согласие Государственной инспекции труда.

Адвокат отметила, что сотрудники, совмещающие труд с учебой, не могут быть уволены в период сессии или защиты диплома. Для увольнения членов профсоюза требуется мнение профсоюзного органа, а за мобилизованными гражданами сохраняется рабочее место.

Исключением является полная ликвидация организации — в этом случае могут быть уволены любые сотрудники. Работодатель обязан предупредить их под подпись за два месяца и выплатить выходное пособие.

