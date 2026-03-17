HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате HR-эксперт Земщева: повышение зарплаты нужно просить с помощью цифр и фактов

Во время просьбы о повышении зарплаты необходимо оперировать цифрами и фактами, рассказала РИАМО HR-эксперт Земщева. Она отметила, что в такой просьбе лучше использовать реальные кейсы.

Подготовьте фактуру: выпишите конкретные кейсы, где вы вышли за рамки должностной инструкции, оптимизировали процессы, сэкономили бюджет или привели ключевых клиентов. Цифры, проценты и факты — вот валюта переговоров, — рассказала Земщева.

HR-эксперт призвала не шантажировать работодателя увольнением без наличия реальных потенциальных предложений. По ее словам, это приведет скорее к реальному увольнению, чем повышению зарплаты.

Ранее HR-эксперт Галина Бобкова рассказала, что медианная зарплата точнее отражает реальные доходы граждан. Разница между этими показателями на сегодняшний день составляет около 35% в пользу последней.