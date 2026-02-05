«В разгар боевых действий»: американская газета сократила штат на Украине Газета WP уволила сотрудников на Украине и Ближнем Востоке

Американская газета The Washington Post уволила треть своих сотрудников — в том числе сократила штат на Ближнем Востоке и Украине, сообщили в Associated Press (AP). Бывший корреспондент газеты Лиззи Джонсон, работающая на Украине, заявила в соцсети X, что опустошена этим событием.

Меня только что уволили из The Washington Post — в разгар боевых действий. У меня нет слов. Я просто опустошена, — написала Джонсон.

По информации AP, сокращения в газете затронули практически все отделы. Главред The Washington Post назвал увольнения болезненным, но необходимым шагом.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что рост числа безработных и волна банкротств в Германии стали тревожным сигналом. Он признал, что мер, принятых его правительством для поддержки экономики, пока недостаточно для изменения ситуации.

До этого сообщалось, что в Европе наблюдается повальная безработица. Масштабы увольнений в Польше в 2025 году побили все рекорды, обогнав даже показатели кризисного 2008-го. Похожая ситуация наблюдалась и в других странах Евросоюза.