Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:56

«В разгар боевых действий»: американская газета сократила штат на Украине

Газета WP уволила сотрудников на Украине и Ближнем Востоке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская газета The Washington Post уволила треть своих сотрудников — в том числе сократила штат на Ближнем Востоке и Украине, сообщили в Associated Press (AP). Бывший корреспондент газеты Лиззи Джонсон, работающая на Украине, заявила в соцсети X, что опустошена этим событием.

Меня только что уволили из The Washington Post — в разгар боевых действий. У меня нет слов. Я просто опустошена, — написала Джонсон.

По информации AP, сокращения в газете затронули практически все отделы. Главред The Washington Post назвал увольнения болезненным, но необходимым шагом.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что рост числа безработных и волна банкротств в Германии стали тревожным сигналом. Он признал, что мер, принятых его правительством для поддержки экономики, пока недостаточно для изменения ситуации.

До этого сообщалось, что в Европе наблюдается повальная безработица. Масштабы увольнений в Польше в 2025 году побили все рекорды, обогнав даже показатели кризисного 2008-го. Похожая ситуация наблюдалась и в других странах Евросоюза.

США
газеты
сокращения
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.