«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету

В Европе — повальная безработица: масштабы увольнений в Польше в 2025 году побили все рекорды, обогнав даже показатели кризисного 2008-го. Похожая ситуация в других странах Евросоюза. Из-за чего разваливается некогда процветающая европейская экономика и есть ли шанс выбраться из этой ямы? Об этом — в материале NEWS.ru.

Почему в Европе начался вал увольнений

В Польше в 2025 году попали под сокращение более 97,6 тысячи работников, сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные официальных органов республики. Это почти втрое больше, чем в 2024 году, когда произошло наибольшее сокращение рабочих мест после пандемии COVID-19, и больше всего с момента глобального финансового кризиса 2008–2009 годов.

Максимальное число увольнений приходится на польскую почту, где решили сократить зарплаты, а также на крупные компании: PKP Cargo, Black Red White, Beko, Henkel и Eko-Okna, Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heineken и Shell.

Безработица в Польше пока относительно невелика — 3,2%, но она будет расти, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Алексей Зубец.

«У Польши две проблемы. Первая — наплыв украинских мигрантов, готовых нелегально работать за меньшие деньги, чем поляки. Вторая — сильная привязка к германской экономике, которая сейчас в кризисе из-за разрыва экономических связей с Россией», — пояснил эксперт.

По его словам, Германия в свое время вынесла в соседнюю Польшу многие производства — потому что там дешевле рабочая сила. Однако после отказа от российского газа у немцев начались серьезные проблемы. Из-за роста стоимости углеводородов, которые пришлось закупать у США, резко выросла себестоимость продукции и упали объемы ее производства. В 2022 году ВВП Германии сократился на 0,4%, в 2023-м — на 0,3%, в 2024-м — на 0,2%, и лишь в 2025-м на 0,2% подрос. Процесс частично затронул и Польшу.

Варшава, Польша Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Евростата, средний уровень безработицы в Еврозоне — 6,2%. Самый высокий показатель оказался у Испании — 10,3%. На втором и третьем местах — Финляндия и Швеция: 9,8% и 8,7% соответственно. В пятерку стран вошли также Эстония (8,2%) и Греция (8,1%).

Какие европейские страны пострадали больше от разрыва с Россией

«Больше всего от разрыва экономических связей с Россией пострадали страны Прибалтики — особенно Эстония, а также Финляндия», — отметил Зубец.

У финнов после разрыва с Россией начался экономический кризис. По данным статистики, ВВП страны в 2023 году снизился на 0,9%, в 2024-м — на 0,1%. Данных по 2025 году еще нет, но в III квартале ВВП вновь снизился по сравнению с апрелем — июнем на 0,3%.

ВВП Эстонии снижается с 2022 года на 1,3–1,6%. А госдолг, напротив, растет. Если в 2022 году он составил €6,7 млрд, то в 2025-м — уже €11 млрд. И это при том, что в стране живет всего 1,3 млн жителей.

«Эстония много потеряла из-за отказа от транзита российских товаров, а также от разрыва энергетических связей. Нет дешевой российской энергии — продукция еще оставшихся в стране предприятий становится нерентабельной», — пояснил Зубец.

В сентябре прошлого года Эстония вместе с другими странами Балтии отказалась от совместного с Россией и Белоруссией энергокольца БРЭЛЛ. И вот итог: крупнейшее деревообрабатывающее предприятие страны — целлюлозный завод Estonian Cell — в октябре 2025 года остановило производство на два месяца. Как пояснил его финансовый директор Меэлис Кузма, предприятие «в значительной степени зависит от стоимости энергии, прежде всего от цен на электричество». В этом году, по словам Кузмы, предприятие примет программу сокращений и реорганизации, «в рамках которой число сотрудников компании сократится примерно на четверть».

Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Что будет дальше с экономикой стран Европы

Экономика Европы будет и дальше деградировать, а безработица — расти, уверен главный редактор портала «Геополитика» политолог Леонид Савин. Одна из главных причин — разрыв экономических связей с Россией и переориентация на США, которые ЕС буквально грабят — продавая более дорогие, чем российские, энергоносители и обкладывая европейские товары пошлинами.

«Так и будет продолжаться, потому что политику стран ЕС определяют не национальные лидеры, а евробюрократия, сидящая в Брюсселе. Чтобы политика Брюсселя изменилась, в руководство ЕС должны попасть новые люди. А ближайшие выборы в Европарламент, формирующий команду евробюрократов, — только в 2029 году», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

США будут, по мнению эксперта, всячески способствовать напряженности между Европой и Россией.

«Им выгодно продолжать выкачивать из Европы оставшиеся ресурсы и одновременно пытаться ослабить Россию, лишив ее европейского рынка. Но больше всего от такой политики страдает сама Европа», — пояснил Савин.

Читайте также:

Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится

ИИ-безумие. Глава Агентства кибербезопасности США слил секреты в ChatGPT

«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников