Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:33

Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии

Экономист Зубец: во время прямой линии президент заявил о стабильности

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ключевым посылом на прямой линии президента России Владимира Путина стала его уверенность в стабильности, рассказал «Радио 1» доктор экономических наук Алексей Зубец. Он отметил, что вопрос состояния экономики волновал многих граждан.

Главное, что я услышал на этой конференции, — уверенность президента в том, что ситуация в экономике стабильна, развиваться будет нормально и, в общем, никаких серьезных угроз сегодня нет. Это чистая правда. Я тоже не вижу никаких серьезных угроз для российской экономики на ближайшие годы, — рассказал Зубец.

Экономист подчеркнул, что замедление темпов роста также не должно стать поводом для паники. По его словам, 3–4% роста реальной зарплаты являются достойным показателем.

Ранее депутат Александр Толмачев рассказал, что никто из западных политиков не смог бы провести прямую линию, как президент России. По его словам, именно поэтому зарубежные СМИ проявляют интерес к Владимиру Путину.

экономисты
Россия
прямая линия
Владимир Путин
