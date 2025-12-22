В Госдуме ответили, могли бы западные политики провести прямую линию Депутат Толмачев: на Западе никто не смог бы провести прямую линию

Никто из западных политиков не смог бы провести прямую линию, как президент России Владимир Путин, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев. По его словам, именно поэтому зарубежные СМИ проявляют интерес к президенту РФ.

На Западе, при всей их заявленной «гласности», настоящей свободы слова нет. Все превращено в продукт для управления экономикой, политикой, людьми. Поэтому никакого прямого диалога первого лица страны и ее граждан у них быть не может. Нет ни одного западного лидера сопоставимого уровня, который смог бы сегодня провести такую же прямую линию, — заявил Толмачев.

Депутат отметил, что прямая линия с Путиным стала традиционной для россиян. По его словам, у западных политиков же нет желания заботиться о нуждах населения.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков рассказал, что некоторые вопросы на прямой линии не понравились Путину. Он добавил, что это совершенно нормально, поскольку журналист имеет возможность задать любой вопрос.