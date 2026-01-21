Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне Путин заявил, что на прямую линию поступило больше 3 млн вопросов

На прямую линию с президентом России поступило более 3 млн вопросов, заявил сам лидер РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров. Он также отметил, что большинство из этих обращений касались вопросов социальной политики, передает пресс-служба Кремля.

По сути, эти вопросы поставлены перед нами, перед правительством, самими гражданами страны, затрагивают наиболее актуальные темы, которые волнуют людей. Всего на прямую линию поступило свыше 3 млн обращений, — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что работа над обращениями граждан, которые прозвучали в ходе ежегодной прямой линии с президентом России, ведется непрерывно на протяжении всего года. По его словам, этой работой занимаются правительство Российской Федерации и Общероссийский народный фронт. При этом сам Путин лично держит многие темы на контроле и регулярно заслушивает доклады о ходе их решения.

По результатам опроса ВЦИОМ, не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление Путина. 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Из всех ответов и предложений президента россиянам больше всего понравились те, что были связаны с темой специальной военной операции. Также респонденты назвали интересным вопрос помощи многодетным семьям.