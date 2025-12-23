19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Раскрыто, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии ВЦИОМ: 76% россиян высоко оценили выступление Путина на прямой линии

Не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса центра ВЦИОМ. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.

Из всех ответов и предложений президента россиянам больше всего понравились те, что были связаны с темой СВО. Кроме того, респонденты назвали интересным вопрос помощи многодетным семьям.

Отмечается, что о прямой линии президента были осведомлены 76% граждан РФ. Опрос проводили 20 декабря, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что ключевым посылом на прямой линии Путина стала его уверенность в стабильности. Он отметил, что вопрос состояния экономики волновал многих граждан.

До этого стало известно, что около 16,3 млн россиян посмотрели программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом телеэфире 19 декабря. Наибольшее число зрителей программа собрала на телеканале «Россия 1», где ее посмотрели 5,23 млн человек при рейтинге 3,8% и доле 20,1%.