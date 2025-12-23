Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:06

Раскрыто, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии

ВЦИОМ: 76% россиян высоко оценили выступление Путина на прямой линии

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса центра ВЦИОМ. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы.

Из всех ответов и предложений президента россиянам больше всего понравились те, что были связаны с темой СВО. Кроме того, респонденты назвали интересным вопрос помощи многодетным семьям.

Отмечается, что о прямой линии президента были осведомлены 76% граждан РФ. Опрос проводили 20 декабря, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что ключевым посылом на прямой линии Путина стала его уверенность в стабильности. Он отметил, что вопрос состояния экономики волновал многих граждан.

До этого стало известно, что около 16,3 млн россиян посмотрели программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом телеэфире 19 декабря. Наибольшее число зрителей программа собрала на телеканале «Россия 1», где ее посмотрели 5,23 млн человек при рейтинге 3,8% и доле 20,1%.

