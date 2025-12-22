Стало известно, сколько россиян смотрели «Итоги года с Владимиром Путиным»

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Около 16,3 млн россиян посмотрели программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в прямом телеэфире 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Показатели прямого эфира <…> аудитория: 16,3 млн человек, — отметили исследователи.

Наибольшее число зрителей программа собрала на телеканале «Россия 1», где ее посмотрели 5,23 млн человек при рейтинге 3,8% и доле 20,1%. На Первом канале аудитория составила 4,08 млн зрителей (рейтинг 2,9%, доля 15,7%). Существенный вклад в общий охват также внесли НТВ, РЕН ТВ и Пятый канал, суммарно собравшие несколько миллионов зрителей.

Ранее депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев заявил, что никто из западных политиков не смог бы провести прямую линию, как Путин. По его словам, именно поэтому зарубежные СМИ проявляют интерес к президенту РФ. Депутат отметил, что прямая линия с Путиным стала традиционной для россиян. По его словам, у западных политиков же нет желания заботиться о нуждах населения.