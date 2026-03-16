Клиенты «Триколора» массово пожаловались на сбой

Массовый сбой в работе оператора «Триколор» зафиксировали в России в понедельник, 16 марта, об этом свидетельствуют данные сервиса «СБОЙ.РФ». Только за последние 15 минут от клиентов поступило 40 жалоб.

При этом количество обращений за весь день почти достигло 800. Больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирской области.

Ранее массовой сбой произошел в работе мессенджера Telegram. По подсчетам «СБОЙ.РФ», за 60 минут было зафиксировано 105 жалоб пользователей. Причины сбоя не уточняются.

Накануне, 15 марта, российские пользователи снова жаловались на масштабный сбой в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, поступило 9589 жалоб. «Сбой.рф», в свою очередь, сообщил о 5597 жалобах.

До этого проблемы в работе мобильного интернета затронули около трети Москвы. Так, из 132 городских районов мобильный интернет не работает в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

Как объяснил юрист Павел Альбертов, для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.