Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:59

Клиенты «Триколора» массово пожаловались на сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовый сбой в работе оператора «Триколор» зафиксировали в России в понедельник, 16 марта, об этом свидетельствуют данные сервиса «СБОЙ.РФ». Только за последние 15 минут от клиентов поступило 40 жалоб.

При этом количество обращений за весь день почти достигло 800. Больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирской области.

Ранее массовой сбой произошел в работе мессенджера Telegram. По подсчетам «СБОЙ.РФ», за 60 минут было зафиксировано 105 жалоб пользователей. Причины сбоя не уточняются.

Накануне, 15 марта, российские пользователи снова жаловались на масштабный сбой в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, поступило 9589 жалоб. «Сбой.рф», в свою очередь, сообщил о 5597 жалобах.

До этого проблемы в работе мобильного интернета затронули около трети Москвы. Так, из 132 городских районов мобильный интернет не работает в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

Как объяснил юрист Павел Альбертов, для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.