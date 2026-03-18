18 марта 2026 в 10:19

Стало известно, какие занятия осваивают россияне после 45 лет

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с образовательным холдингом Skillbox и сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru выяснила, что большинство россиян после 45 лет выбирают занятия по здоровому образу жизни — 34%. Навыки для дополнительного заработка осваивают 30% людей зрелого возраста, а компьютерные и цифровые компетенции — 20% граждан. Всего в опросе приняли участие 1500 человек.

Респонденты также признались, что после 45 лет занимаются кулинарией — 17%, обучаются на новые профессии — 16%, изучают иностранные языки — 13%. Из опрашиваемых 11% посвящают свободное время психологии, а 6% — творчеству. Кроме того, 35% россиян назвали онлайн-профессии самым интересным направлением для обучения, 31% посчитал наиболее ценным навыки работы в цифровой среде, 27% — финансовую грамотность, а 23% — иностранные языки. Здоровье и нутрициология представляют интерес еще для 17% людей.

Более половины россиян (52%) признались, что в зрелом возрасте приступили к давно запланированным занятиям. Целых 72% респондентов заявили, что после 45 лет у них появилось больше свободного времени для развития. Обучение как способ дополнительного дохода рассматривают 48% россиян, как источник удовольствия — 46%, а в качестве зарядки для ума — 43%.

Ранее «Одноклассники» узнали, что люди старше 50 лет чаще замечают видеорекламу и объявления в ленте социальных сетей. Также популярной оказалась реклама между короткими видео или фото в Моментах/Историях.

