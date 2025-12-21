Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 12:47

Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Некоторые вопросы на прямой линии не понравились президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он добавил, что это совершенно нормально, поскольку журналист имеет возможность задать любой вопрос.

Какие-то понравились, какие-то нет — это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что решение о возможном разделении форматов прямой линии и большой пресс-конференции в первую очередь зависит от рабочего графика президента России. Представитель Кремля добавил, что на этот вопрос влияют разные факторы.

В беседе с NEWS.ru депутат Каплан Панеш отмечал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые необходимо реализовать. Парламентарий отметил, что президент в ходе диалога затронул множество тем. По словам депутата, граждан интересуют вопросы, связанные с бюджетом, экономическим развитием, рынком труда и заработной платой.

Владимир Путин
прямая линия
Дмитрий Песков
вопросы
