Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии Песков заявил, что Путину не понравились некоторые вопросы на прямой линии

Некоторые вопросы на прямой линии не понравились президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он добавил, что это совершенно нормально, поскольку журналист имеет возможность задать любой вопрос.

Какие-то понравились, какие-то нет — это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что решение о возможном разделении форматов прямой линии и большой пресс-конференции в первую очередь зависит от рабочего графика президента России. Представитель Кремля добавил, что на этот вопрос влияют разные факторы.

В беседе с NEWS.ru депутат Каплан Панеш отмечал, что по итогам прямой линии российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые необходимо реализовать. Парламентарий отметил, что президент в ходе диалога затронул множество тем. По словам депутата, граждан интересуют вопросы, связанные с бюджетом, экономическим развитием, рынком труда и заработной платой.