19 декабря 2025 в 20:52

В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии с Путиным

Депутат Панеш: прямая линия с Путиным дала набор тезисов для исполнения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
По итогам прямой линии с Владимиром Путиным российские власти получили набор конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению, сказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, президент России в ходе диалога с народом успел затронуть большое количество разных тем.

Вопросы шли от повседневных трат до больших бюджетных развилок, поэтому в эфире постоянно возвращались к одной теме: как сбалансировать доходы казны, цены и инвестиции в рабочем состоянии, одновременно закрывая самые болезненные запросы людей. <…> Наша работа сводится к тому, чтобы разложить сказанное на решения правительства и профильных ведомств, задать сроки и ответственность, затем довести результат до регионов и до людей, которые задавали вопросы, — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что интерес граждан вызывают вопросы, связанные с бюджетом, развитием экономики, рынком труда и зарплатами. Также в сфере интересов граждан вопросы, связанные с инфляцией и ключевой ставкой, налогами и жилищным строительством.

Президент назвал ориентир по жилищному строительству на уровне 103–105 млн кв. м в год. В теме жилья также обсуждались вопросы защиты людей от мошенничества с квартирами и регулирования в строительной сфере, включая тему моратория для застройщиков, — напомнил Панеш.

Ранее стало известно, что МВД поддержит пенсионерку из Казахстана, которая обратилась к Путину за помощью в получении гражданства. Она переехала в город Колу Мурманской области к дочери в сентябре и решила связать свою жизнь с Россией.

