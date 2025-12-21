В Кремле заговорили о разъединении прямой линии и пресс-конференции Путина

Потенциальное разъединение форматов прямой линии и большой пресс-конференции зависит в первую очередь от графика президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данный вопрос влияют различные факторы.

Это будет зависеть все от графика, от обстоятельств, — сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что в течение дня Путин проведет личные встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в рамках рабочего графика российского лидера.

Что касается телефонного разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, по словам Пескова, график президента на последние недели этого года пока не предполагает. Однако при необходимости телефонный разговор может быть быстро организован.

Ранее Песков рассказал, что на следующей неделе Путин может провести встречу с представителями крупного бизнеса. По его словам, Кремль сообщит об этом своевременно.