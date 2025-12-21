В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин

В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин Песков сообщил о двусторонних встречах Путина с лидерами Киргизии и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в течение дня проведет личные встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в рамках рабочего графика российского лидера.

[Саммиту ЕАЭС] будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 21–22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет серия международных встреч с участием российского лидера. В их числе заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств.