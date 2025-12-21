Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге

Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге Путин 21–22 декабря встретится с лидерами ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин 21–22 декабря проведет в Санкт-Петербурге серию важных международных встреч, передает пресс-служба Кремля. На повестке дня — заседание Высшего Евразийского экономического совета и традиционный неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств.

21 декабря лидеры ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) обсудят развитие интеграции и единого рынка. Ожидается подписание Соглашения о свободной торговле с Индонезией. 22 декабря в неформальной обстановке соберутся руководители стран СНГ. Эта предновогодняя встреча стала доброй традицией.

Помимо деловой программы, гостей ждет масштабная культурная часть. Как ранее анонсировал Путин, она будет связана с историей республик. Он уже пообещал гостям приятную, полезную и содержательную программу.

Ранее в Великобритании заявили, что визит Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. При этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.

В свою очередь таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри отметил, что по итогу визита Путина в Индию Россия сохранила международный вес вопреки многочисленным западным санкциям. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему удерживает прочные дипломатические позиции.