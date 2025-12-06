ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 11:46

В Таиланде высказались о визите Путина в Индию

Политолог Чансугри: визит Путина в Индию показал международный вес России

Владимир Путин и Нарендра Моди Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: kremlin.ru
Визит президента РФ Владимира Путина в Индию показал, что Россия сохранила международный вес вопреки многочисленным западным санкциям, заявил таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему удерживает прочные дипломатические позиции, передает ТАСС.

В условиях глобальной турбулентности, санкционного давления и перераспределения сил визит российского лидера в Индию стал важным индикатором происходящих трансформаций. Главный его сигнал заключается в том, что Россия, несмотря на жесткие санкции Запада и США, не утратила международного веса, — отметил Чансугри.

Чансугри также указал на геополитические выгоды для России: Индия представляет собой стабильный рынок для энергоресурсов, способствует диверсификации экспорта. Кроме того, укрепление партнерства с Нью-Дели расширяет возможности для военно-технического сотрудничества и усиливает позиции Москвы на Глобальном Юге. Для самой Индии, по мнению политолога, отношения с Россией — это «инструмент балансирования влияния США и Китая», что отражает общий тренд к формированию многополярного мира.

Ранее Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал местную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

