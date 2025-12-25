Бывший премьер России выступил с заявлением о блокировке WhatsApp

Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 18:55

Степашин призвал полностью заблокировать WhatsApp при отказе подчиниться РКН

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать на территории России, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, считает бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин. По его словам, теракты, которые происходят в стране, координируются именно через этот мессенджер.

Что касается WhatsApp, то несколько раз блокировались его некоторые информационные чаты, явно экстремистского, террористического характера. Те теракты, которые у нас происходят, тоже координируются, насколько я знаю, через WhatsApp. Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу, — полагает Степашин.

Вместе с тем глава АЮР призвал активнее развивать отечественные аналоги, упомянув мессенджер Мax, активная разработка которого началась в 2025 году. По его мнению, он должен предоставлять все стандартные функции, включая переписку и обмен фото, а также дополнительные возможности, например интеграцию с госуслугами. Цель, по словам Степашина, — сделать мессенджер доступным, технологичным и безопасным, чтобы он мог широко применяться в России.

До этого заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

22 декабря российские пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы и Санкт-Петербурга.

