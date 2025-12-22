Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp

Российские пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Согласно данным с сайта «Сбой.рф», больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих городов отмечают, что в мессенджере не отправляются и не приходят сообщения.

При этом у многих WhatsApp не загружается с вечера 21 декабря. Кроме того, проблемы фиксируются в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае. Всего за последние сутки зарегистрировано свыше 1600 жалоб.

Ранее сообщалось, что утром 22 декабря произошел масштабный сбой в сервисе Steam. По данным Downdetector, пользователи чаще всего сообщают об общем сбое — на него пришлось 40% всех жалоб. Некоторые отметили проблемы в работе сайта (31%) и мобильного приложения (23%).

До этого петербуржцы заявили о сбоях в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались в центре города. За час было зафиксировано более сотни обращений, а за сутки их количество составило 1652. Отдельные клиенты указали на неполадки на сайтах и сервисах, включенных в белый список.