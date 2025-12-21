Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 21:15

Петербуржцы пожаловались на работу мобильного интернета

DownDetector: петербуржцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жители Санкт-Петербурга массового жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сервиса DownDetector. Проблемы наблюдаются в центре города.

За прошедший час зарегистрировали 105 обращений с проблемами, а за предыдущие сутки — целых 1652 жалобы. Отдельные клиенты также отмечают сбои даже на сайтах и сервисах, включенных в перечень доверенных ресурсов (белый список).

Также есть жалобы на затрудненное движение. Пробки начались как в Ленинградской области, так и в Санкт-Петербурге. Ряд водителей стоит в заторе около двух часов.

Ранее сообщалось, что в белый список онлайн-сервисов вошли сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфед, МВД и МЧС России, платформы «Движение Первых» и «Объясняем.рф». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская Биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter. В списке можно увидеть сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

