22 декабря 2025 в 09:05

Популярный игровой сервис столкнулся с масштабным сбоем

Масштабный сбой зафиксирован в работе Steam

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Масштабный сбой утром 22 декабря произошел в сервисе Steam, следует из данных Downdetector. Пользователи чаще всего сообщают об общем сбое — на него пришлось 40% всех жалоб. Некоторые отметили проблемы в работе сайта (31%) и мобильного приложения (23%).

Сбои в Steam чаще всего фиксируются на устройствах под управлением Windows (70%), реже — на Android (20%) и iOS (9,5%). Больше всего жалоб поступает от жителей Хакасии, Забайкальского и Хабаровского края, Магаданской и Новосибирской областей.

Также масштабный сбой зафиксирован в работе компьютерной игры Dota 2: фиксируется общий отказ сервиса. Чаще всего проблемы возникают на устройствах под управлением Windows, реже — на iOS и Android. Наибольшее число жалоб поступает из Сахалинской области, Якутия, Хабаровского и Приморского края.

Ранее сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи сообщали о нарушениях в работе сайта и общих помехах в функционале сервиса. 15% обращений пришлось на неисправность мобильного приложения, и еще столько же — на проблемы с оповещениями.

