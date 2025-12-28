Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 23:57

«Что за тупой вопрос?»: Трамп осадил журналиста перед встречей с Зеленским

Трамп назвал тупым вопрос украинского журналиста о роли США в гарантиях Киеву

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста перед началом встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Заявление корреспондента газеты Kyiv Post касалось роли Вашингтона в предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Что за тупой вопрос?ответил Трамп в свойственной ему манере.

На фоне этого инцидента администрация США заявила о разработке собственного плана по урегулированию украинского конфликта. В Москве, комментируя эту инициативу, указали на сохранение открытости к переговорам. Резкая реакция Трампа может рассматриваться как нежелание раскрывать детали своей стратегии в публичном поле, особенно по вопросу гарантий безопасности, который является одним из ключевых в дискуссиях о будущем Украины.

Ранее сообщалось, что во время общения с журналистами в присутствии президента США настроение Зеленского резко изменилось. Поводом для этого стали вопросы американских журналистов о возможных контактах Вашингтона и Москвы. Особенно явной реакция Зеленского стала, когда президент США заявил о перспективах диалога с Кремлем. Именно тогда с лица украинского президента окончательно исчезла улыбка.

