Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста перед началом встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Заявление корреспондента газеты Kyiv Post касалось роли Вашингтона в предоставлении гарантий безопасности Киеву.
Что за тупой вопрос? — ответил Трамп в свойственной ему манере.
На фоне этого инцидента администрация США заявила о разработке собственного плана по урегулированию украинского конфликта. В Москве, комментируя эту инициативу, указали на сохранение открытости к переговорам. Резкая реакция Трампа может рассматриваться как нежелание раскрывать детали своей стратегии в публичном поле, особенно по вопросу гарантий безопасности, который является одним из ключевых в дискуссиях о будущем Украины.
Ранее сообщалось, что во время общения с журналистами в присутствии президента США настроение Зеленского резко изменилось. Поводом для этого стали вопросы американских журналистов о возможных контактах Вашингтона и Москвы. Особенно явной реакция Зеленского стала, когда президент США заявил о перспективах диалога с Кремлем. Именно тогда с лица украинского президента окончательно исчезла улыбка.