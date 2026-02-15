Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 20:12

Трамп анонсировал первую помощь сектору Газа от Совета мира

Трамп: Совет мира выделит более $5 млрд на восстановление Газы

Дональд Трамп
Участники Совета мира на первом заседании, запланированном на 19 февраля, собираются объявить о предоставлении свыше $5 млрд (385 млрд рублей) на восстановление сектора Газа, написал президент США Дональд Трамп в Truth Social. Также, по словам республиканца, страны, входящие в организацию, готовы направить тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в палестинском анклаве.

Мы объявим, что государства-участники пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы, — сообщил глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается единственной страной, которая решила выделить $1 млрд (77 млрд рублей) на помощь Палестине. Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.

