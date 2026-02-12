Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Этот универсальный салат из курицы и красной фасоли идеален на каждый день. Он легко заменит ужин за счет своей сытности.

Для приготовления понадобится: 300-400 г отварного или обжаренного куриного филе, 1 банка консервированной красной фасоли, 3 вареных яйца, 1 крупный свежий огурец, 3 маринованных огурца, майонез, соль, черный перец.

Рецепт: куриное филе нарежьте кубиками или разберите на волокна. Фасоль промойте. Яйца нарежьте кубиками. Свежий огурец нарежьте кубиками аналогичного размера. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте как самостоятельное блюдо, возможно, с ломтиком хлеба.

