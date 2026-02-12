Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 19:31

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот универсальный салат из курицы и красной фасоли идеален на каждый день. Он легко заменит ужин за счет своей сытности.

Для приготовления понадобится: 300-400 г отварного или обжаренного куриного филе, 1 банка консервированной красной фасоли, 3 вареных яйца, 1 крупный свежий огурец, 3 маринованных огурца, майонез, соль, черный перец.

Рецепт: куриное филе нарежьте кубиками или разберите на волокна. Фасоль промойте. Яйца нарежьте кубиками. Свежий огурец нарежьте кубиками аналогичного размера. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте как самостоятельное блюдо, возможно, с ломтиком хлеба.

Ранее стало известно, как приготовить универсальный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: отлично дополнит обед или ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Мой коронный салат для женских посиделок. «Принцесса» — лёгкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал белого!
Общество
Мой коронный салат для женских посиделок. «Принцесса» — лёгкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал белого!
Хватит дарить носки: салат для мужчин «Бернинг мэн» — готовим на 14 и 23 Февраля. Очень вкусный и пикантный
Общество
Хватит дарить носки: салат для мужчин «Бернинг мэн» — готовим на 14 и 23 Февраля. Очень вкусный и пикантный
Волшебный судак в духовке на вечер: секретный рецепт
Семья и жизнь
Волшебный судак в духовке на вечер: секретный рецепт
Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка
Семья и жизнь
Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка
Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре: рецепт нежного, хрустящего шницеля
Общество
Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре: рецепт нежного, хрустящего шницеля
салаты
рецепты
ужины
фасоль
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему малые города становятся центрами для логистических инноваций
Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО
Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож
Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей
На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате
Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России
Захарова раскрыла, каким взглядом Эпштейн смотрел на Украину
Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика
Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше
Почему доверие становится решающим фактором в выборе поставщика топлива
В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке
В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине
Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.