Универсальный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: отлично дополнит обед или ужин

Этот универсальный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками быстро готовится и может отлично дополнить обед или ужин.

Салат получается очень сочным и хрустящим благодаря пекинской капусте и огурцам, а крабовые палочки и кукуруза добавляют ему сладковатые морские ноты и насыщенность.

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 1 упаковка крабовых палочек, 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, 4 ст. л. майонеза, соль, черный перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки и огурцы нарежьте кубиками или соломкой. В салатнице соедините все ингредиенты: капусту, крабовые палочки, огурцы и кукурузу. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы капуста слегка пропиталась. Перед подачей можно украсить мелко нарезанной зеленью.

