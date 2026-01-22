Нежнее и проще винегрета: свекольный салат из трех ингредиентов и с чесночной заправкой

Этот свекольный салат из трех ингредиентов и с чесночной заправкой получается нежнее винегрета и готовится намного проще.

Его вкус — это насыщенная сладковатая основа вареной свеклы, которая идеально сочетается с солоноватой кислинкой маринованных огурцов и нежными яйцами.

Для приготовления понадобится: 2-3 средние отварные свеклы, 3-4 вареных яйца, 2-3 маринованных огурца среднего размера, 3-4 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика чеснока, небольшой пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу. Натрите свеклу, яйца и огурцы на крупной терке. Для соуса мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. В салатнице соедините тертую свеклу, яйца и огурцы. Добавьте заправку, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30 минут — это позволит вкусам «подружиться».

