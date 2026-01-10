Атака США на Венесуэлу
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой: приготовите за 8 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой — это идеальный вариант, когда нужно быстро, вкусно и сытно накрыть на стол. Это чудо вы приготовите за 8 минут даже без кулинарных навыков.

Его яркий вкус сочетает в себе свежий хруст пекинской капусты, насыщенный аромат варено-копченой колбасы, сладковатую нежность зеленого горошка и пикантную остроту горчичной заправки, которая идеально связывает все ингредиенты.

Для салата вам понадобится: половина среднего кочана пекинской капусты (около 300 г), 200 г варено-копченой колбасы, 1 банка консервированного зеленого горошка. Для заправки: 3 ст. л. майонеза, 1–2 ч. л. готовой горчицы, соль и черный перец по вкусу. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Колбасу нарежьте соломкой или кубиками. С горошка слейте жидкость. Все подготовленные ингредиенты поместите в большой салатник. Смешайте майонез и горчицу до однородности. Заправьте салат, добавьте соль и перец по вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный и простой салат «Дружба» с фасолью.

Проверено редакцией
