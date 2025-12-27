Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 23:00

Готовим новогодний стол без больших трат: бюджетный и простой салат «Дружба» для праздника

Бюджетный и простой салат «Дружба» станет отличным дополнением к любому празднику. С ним вы приготовите новогодний стол без больших трат!

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежные яйца и морковь, сливочный плавленый сыр и плотная, сытная фасоль создают отличную текстуру, а пикантная чесночная заправка добавляет необходимую остроту.

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 2 вареные моркови, 2 плавленых сырка, 1 банка красной консервированной фасоли, 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, соль по вкусу. В глубокой миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты: нарезанные кубиком яйца, тертая морковь, тертые сырки и промытая фасоль. Отдельно приготовьте заправку, смешав майонез, давленый чеснок и соль. Заправьте салат и хорошо перемешайте. Дайте ему настояться 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.

Дарья Иванова
Д. Иванова
