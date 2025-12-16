Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:32

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте салат «Подкова» на удачу в 2026 году — он вкусный, сытный, символичный и готовится без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.

Вкус — гармоничное сочетание копченого мяса, нежного сыра, сытной картошки и пикантных ноток маринованного лука. Идеальный салат для праздничного стола с глубоким смыслом!

Рецепт: для начала замаринуйте лук — 1 крупную луковицу нарежьте полукольцами, обдайте кипятком, слейте воду. Залейте смесью 3 ст. л. кипятка, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара и щепотки соли. Оставьте на 20 минут, затем слейте маринад. Для салата отварите 3 картофелины и 3 яйца. Охладите, очистите. Картофель, 200 г копченой куриной грудки, 150 г колбасного сыра и яичные белки нарежьте одинаковым мелким кубиком. Смешайте в миске все нарезанные компоненты, добавьте маринованный лук. Заправьте майонезом (4–5 ст. л.), посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Выложите на блюдо в форме подковы. Для украшения натрите яичные желтки на мелкой терке и обильно посыпьте ими сверху всю «подкову», можно оформить концы веточками укропа. Дайте пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом.

