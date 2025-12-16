Новый год-2026
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Новогодний стол — прекрасный повод для кулинарных экспериментов, когда классическое блюдо можно подать в новом, неожиданном ключе. Финская версия знаменитой «сельди под шубой» — яркий тому пример. Она сохраняет идею слоеного салата с селедкой и корнеплодами, но становится более легкой и сбалансированной. Секрет — в использовании менее соленой, часто маринованной в пряностях скандинавской сельди, добавлении кислого яблока для свежести и соусе на основе сметаны с горчицей. Этот салат получается нежнее своего русского собрата, с ярким акцентом укропа и приятной пикантностью.

Для приготовления вам потребуется: 300 г филе маринованной финской сельди (силлы), 3 средние отварные свеклы, 3 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 1 кислое яблоко, 1 красная луковица. Для соуса: 250 г сметаны, 2 ст. ложки дижонской горчицы, сок половины лимона, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Овощи и яблоко очистите. Сельдь, овощи и яблоко нарежьте мелкими кубиками одинакового размера, лук — очень тонкими полукольцами. Для соуса смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, мелко рубленный укроп, поперчите. Салат выкладывайте слоями в прозрачную посуду или на блюдо в следующем порядке: картофель, часть соуса, сельдь, лук, морковь, яблоко, свекла. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте соусом. Верхним слоем из свеклы создайте ровную поверхность. Оставшимся соусом полностью покройте салат сверху и с боков. Уберите в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте веточками укропа.

