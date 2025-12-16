Этот рулет не долетает до холодильника. Делаю из лаваша с крабовыми палочками и сыром. Сметано-чесночный крем сводит всех с ума

В предпраздничной суете всегда ценятся рецепты, которые гарантируют потрясающий результат при минимальных усилиях. Этот рулет — именно такой случай: он собирается буквально за считанные минуты, но исчезает со стола с фантастической скоростью. Секрет успеха — в идеальном сочетании доступных ингредиентов: нежный лаваш, сладковатые крабовые палочки, плавленый сыр и пикантный сметано-чесночный крем, который связывает всё воедино. Блюдо получается сочным, ароматным и с приятным контрастом текстур, а его подача в виде аккуратных рулетиков выглядит по-праздничному нарядно.

Для приготовления вам потребуется: 2 больших листа армянского лаваша, 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка (по 100 г), 3 зубчика чеснока, 250 г сметаны, пучок укропа, соль по вкусу. Крабовые палочки и сырки натрите на крупной тёрке. Укроп мелко порубите. Для крема смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком, солью и половиной укропа. Лаваш слегка сбрызните водой, чтобы стал пластичнее. На каждый лист равномерно нанесите половину сметанного крема. Сверху распределите смесь из крабовых палочек и тёртого сыра, посыпьте оставшимся укропом. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки и уплотнения. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

