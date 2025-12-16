«Подарок россиянам к Новому году»: Жорин о решении ВС по квартире Долиной Адвокат Жорин назвал решение ВС по квартире Долиной подарком всем россиянам

Решение Верховного суда по делу Полины Лурье можно воспринимать как подарок всем россиянам к Новому году и важный момент в восстановлении доверия к судебной системе, сказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он добавил, что за покупательницу квартиры певицы Ларисы Долиной, которая осталась и без денег, и без жилья, переживала вся страна.

Когда нынешний председатель [Игорь] ВС Краснов был назначен на эту должность, он сказал, что сделает все возможное, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе. Это первый и очень мощный шаг в отношении восстановления доверия граждан к судебной системе, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что решение Верховного суда похоже на новогодний подарок, многие россияне порадуются за Лурье и восстановление справедливости.

Несмотря на то, что Долина — влиятельный человек, закон и справедливость могут восторжествовать. И это приятно сознавать, — отметил адвокат.

Ранее Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.