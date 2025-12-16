Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:08

«Подарок россиянам к Новому году»: Жорин о решении ВС по квартире Долиной

Адвокат Жорин назвал решение ВС по квартире Долиной подарком всем россиянам

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение Верховного суда по делу Полины Лурье можно воспринимать как подарок всем россиянам к Новому году и важный момент в восстановлении доверия к судебной системе, сказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он добавил, что за покупательницу квартиры певицы Ларисы Долиной, которая осталась и без денег, и без жилья, переживала вся страна.

Когда нынешний председатель [Игорь] ВС Краснов был назначен на эту должность, он сказал, что сделает все возможное, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе. Это первый и очень мощный шаг в отношении восстановления доверия граждан к судебной системе, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что решение Верховного суда похоже на новогодний подарок, многие россияне порадуются за Лурье и восстановление справедливости.

Несмотря на то, что Долина — влиятельный человек, закон и справедливость могут восторжествовать. И это приятно сознавать, — отметил адвокат.

Ранее Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.

Сергей Жорин
Лариса Долина
Верховный суд
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.