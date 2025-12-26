Адвокат ответил, сколько денег Лурье может взыскать с Долиной Жорин: Лурье может взыскать с Долиной миллионы рублей за проживание в квартире

Покупательница недвижимости в Хамовниках певицы Ларисы Долиной Полина Лурье вправе взыскать миллионы рублей в качестве компенсации за проживание артистки в квартире после заключения сделки, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, основанием может послужить факт нахождения там певицы без разрешения собственника.

Может ли Лурье требовать компенсацию с Долиной? Да. Квартира признана принадлежащей покупательнице. Долина до сих пор проживает там без договора, без согласия собственника, пользование — неосновательное. Поэтому Лурье может потребовать взыскание платы за фактическое пользование жильем, неосновательное обогащение или за убытки. Сумма будет считаться по рыночной ставке аренды аналогичной квартиры в Хамовниках. Примерный диапазон может составить от 200–400 тыс. рублей в месяц и выше. За полтора года сумма может исчисляться миллионами рублей, — пояснил Жорин.

Ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов заявил, что словосочетание «схема Долиной» насчитывает уже более 10 тыс. употреблений в СМИ. По его словам, при этом не учитывается упоминание словесной конструкции в социальных сетях.