16 февраля 2026 в 14:14

Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане

Адвокат Жорин назвал маловероятным возбуждение дела против Сабурова в Казахстане

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Адвокат Сергей Жорин назвал маловероятным возбуждение уголовного дела против комика Нурлана Сабурова в Казахстане из-за приобретения мотоциклов для российских военных. Однако в беседе с NEWS.ru он не исключил, что активисты могут попытаться применить уголовную статью о наемничестве, которая в местном законодательстве трактуется шире, чем это принято считать.

Формально проверка может быть связана с тем эпизодом, что Сабуров приобрел мотоциклы для бойцов СВО. Расследование может быть формальным. В казахстанском праве есть норма, под которую теоретически могут подпадать такие случаи, но вероятность реального уголовного дела очень низкая. В Казахстане действительно есть статья 170 УК РК («Наемничество»). Она шире, чем многие думают. Там ответственность предусмотрена не только за участие, но и за вербовку, обучение, финансирование, материальное обеспечение наемников. И вот здесь активисты обычно и пытаются строить логику: передача техники военным — значит, материальное обеспечение, а это уже значит состав преступления, — пояснил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что ключевым моментом в данном случае является юридическое определение понятия «наемник». По его словам, российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, действуют в составе официальных вооруженных сил и не подпадают под категорию наемников согласно международному праву.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана инициировал проверку в отношении Сабурова. В ведомстве не стали уточнять, по какой именно статье ведутся проверочные мероприятия.

