Казахстанские силовики подтвердили проверку дела Сабурова

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана инициировал проверку в отношении стендап-комика Сабурова, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. В пресс-службе не стали уточнять, по какой именно статье ведутся проверочные мероприятия.

Проводятся проверочные мероприятия (в отношении действий Сабурова. — NEWS.ru), — подтвердили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что КНБ может инициировать проверку в отношении Сабурова по статье «Наемничество» из-за информации о его помощи российским военным. Поводом послужило обращение активиста Марата Турымбетова в Генпрокуратуру с требованием изучить видео, где Сабуров передает мотоциклы военным. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого журналистка Ксения Собчак сообщила, что Сабурова попросил проверить бывший директор ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, шоумен оказал помощь бойцам СВО, и этот момент засняли на видео, что Жданов посчитал поводом для проверки.