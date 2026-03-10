Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:49

В Петербурге закрыли 30 точек нелегальной торговли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге закрыли 30 точек нелегальной торговли, сообщает «Петербург2». В преддверии 8 Марта в полиции проверили ларьки по продаже цветов.

Сообщается, что проверки прошли более чем у 10 станций метрополитена. Большинство нарушителей работали без необходимых документов, а точки мешали проходу пешеходов.

Рейды проводили в течение нескольких дней. В комитете по контролю за имуществом Петербурга подчеркивают, что борьба с несанкционированной торговлей будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года в Московской области введут новые правила работы нестационарных торговых объектов (НТО) по инициативе Подмосковья. Закон предусматривает открытие таких точек исключительно после согласования с органами местного самоуправления.

