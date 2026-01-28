В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек

В сентябре 2026 года в Московской области введут новые правила работы нестационарных торговых объектов (НТО) по инициативе Подмосковья, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Соответствующий закон утвердили в Совете Федерации. Он предусматривает открытие таких точек исключительно после согласования с органами местного самоуправления. Всего в регионе работают 138 тыс. подобных объектов.

В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион заинтересован в том, чтобы, во-первых, это радовало глаз. В свое время мы обращались к президенту России Владимиру Путину, и просили поддержать этот закон, чтобы порядок был в каждом городе страны. Сегодня парламент поддержал. Это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность менять то, на что есть запрос у наших жителей, — отметил Воробьев.

Согласно утвержденному закону, все мобильные торговые точки обяжут проходить регистрацию, а местную власть наделят правом запрещать или ограничивать размещение таких объектов рядом с памятниками, в исторических районах и зеленых зонах. По его мнению, новые правила работы НТО позволят сохранить эстетический облик Подмосковья и лучше соблюдать санитарные нормы.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что владельцам торговых точек грозит уголовное наказание в случае, если из-за скользкого пола упал и травмировался покупатель. По его словам, в данном случае потерпевший имеет право подать исковое заявление в суд.