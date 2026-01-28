Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:59

В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек

Воробьев: осенью 2026 года в Мособласти введут новые правила работы НТО

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В сентябре 2026 года в Московской области введут новые правила работы нестационарных торговых объектов (НТО) по инициативе Подмосковья, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Соответствующий закон утвердили в Совете Федерации. Он предусматривает открытие таких точек исключительно после согласования с органами местного самоуправления. Всего в регионе работают 138 тыс. подобных объектов.

В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион заинтересован в том, чтобы, во-первых, это радовало глаз. В свое время мы обращались к президенту России Владимиру Путину, и просили поддержать этот закон, чтобы порядок был в каждом городе страны. Сегодня парламент поддержал. Это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность менять то, на что есть запрос у наших жителей, — отметил Воробьев.

Согласно утвержденному закону, все мобильные торговые точки обяжут проходить регистрацию, а местную власть наделят правом запрещать или ограничивать размещение таких объектов рядом с памятниками, в исторических районах и зеленых зонах. По его мнению, новые правила работы НТО позволят сохранить эстетический облик Подмосковья и лучше соблюдать санитарные нормы.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что владельцам торговых точек грозит уголовное наказание в случае, если из-за скользкого пола упал и травмировался покупатель. По его словам, в данном случае потерпевший имеет право подать исковое заявление в суд.

Подмосковье
регионы
Андрей Воробьев
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.