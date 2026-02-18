«Королеву ставок» посадили за обман на десятки миллионов рублей Суд приговорил блогера Логецкую к четырем годам колонии за крупное мошенничество

Суд Москвы отправил в колонию на четыре года блогера Викторию Логецкую, которую называют «королевой ставок», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. 29-летнюю девушку признали виновной в крупном мошенничестве.

Как выяснилось в ходе дела, в период с марта 2023 года по февраль 2025-го Логецкая обманула руководство неназванной компании. Она пообещала, что за деньги организует съемки рекламы и телепередач и добьется их показа по телевизору.

Компания перевела ей 32 млн рублей, но своих обещаний Логецкая не выполнила, поскольку у нее вообще не было такой возможности. Деньги она забрала себе и потратила по своему усмотрению.

Судья согласился с доводами прокурора и дал Логецкой четыре года колонии общего режима. Блогера взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна», или Битмама. Она проведет в следственном изоляторе весь период до вступления приговора в силу, даже несмотря на то, что рядом с ней находится маленький ребенок.