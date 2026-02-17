Зимняя Олимпиада — 2026
Суд оставил «богиню блокчейна» в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест криптоблогера Федякиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мосгорсуд подтвердил законность содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна», или Битмама, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Она проведет в следственном изоляторе весь период до вступления приговора в силу, даже несмотря на то, что рядом с ней находится маленький ребенок.

Она очень долго находится под стражей, с сентября 2023 года. Содержится в условиях СИЗО вместе с новорожденной девочкой, которой уже больше двух лет. Поэтому у нас есть ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест Федякиной до решения апелляционной жалобы на приговор, — сказал адвокат блогера.

В 2025 году Пресненский суд Москвы признал женщину виновной в мошенничестве на огромную сумму. По версии следствия, Федякина создала финансовую пирамиду и заработала на ней миллионы долларов. Общий ущерб потерпевшим оценили в 2,2 млрд рублей, и суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима.

Следователи выяснили, как именно Битмама выводила деньги за границу. Она получала наличные рубли, конвертировала их в криптовалюту и отправляла на кошельки в Объединенные Арабские Эмираты. Такая схема позволяла ей обходить валютный контроль и скрывать следы преступления. Известно, что последние годы осужденная жила то в России, то в ОАЭ.

Ранее суд по делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в выводе денежных средств за рубеж, перенесли на 16 марта. По словам одного из адвокатов Корнея Подвойского, фигурантка не пришла на заседание из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне беременности.

