09 февраля 2026 в 12:54

Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли

Суд по делу Чекалиной перенесли на 16 марта из-за ухудшения ее самочувствия

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд по делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в выводе денежных средств за рубеж, перенесли на 16 марта, сообщил один из адвокатов по делу Корней Подвойский. По его словам, которые приводит ТАСС, фигурантка не пришла на заседание из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне беременности.

Как выяснилось в ходе заседания суда, у Чекалиной резко ухудшилось самочувствие. Из-за этого она не смогла прийти на заседание суда. Следующее назначено на 16 марта, — рассказал Подвойский.

Адвокат отметил, что Чекалиной вызвали скорую помощь на дом. Врачи дали ей обезболивающее, а также рекомендовали постельный режим.

Ранее сообщалось, что состояние блогера серьезно ухудшилось: она практически не может самостоятельно передвигаться. По информации источника, у звезды начала отниматься нога. По сведениям информатора, минувшей ночью Чекалиной пришлось экстренно вызывать бригаду скорой помощи из-за нестерпимых болей, которые регулярно возникают в ночное время. Самочувствие 33-летней Чекалиной обострилось после судебного заседания, прошедшего 19 января.

