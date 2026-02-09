Беременной Лерчек снова потребовалась экстренная помощь врачей

Состояние беременной Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) серьезно ухудшилось: она практически не может самостоятельно передвигаться, пишет Telegram-канал SHOT. По информации источника, у блогера начала отниматься нога.

По сведениям источника, минувшей ночью Чекалиной пришлось экстренно вызывать бригаду скорой помощи из-за нестерпимых болей, которые регулярно возникают в ночное время. Самочувствие 33-летней Чекалиной обострилось после судебного заседания, прошедшего 19 января. По данным источника, помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, у нее диагностированы нарушения в работе мочеполовой системы. Прибывшие медики ограничились введением обезболивающего и строгими рекомендациями соблюдать постельный режим.

В конце декабря блогершу уже дважды госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Кроме того, источник напоминает о финансовых трудностях знаменитости: ФНС требует признать Чекалину банкротом из-за долга в размере около 200 млн рублей.

Ранее Лерчек вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые в ходе обыска. Ее адвокат Олег Бадма-Халгаев заявил, что возврат ключей позволил предотвратить повреждение дорогостоящего автомобиля.