Назван возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка РИА Новости: женщины в России рожают первого ребенка в среднем в 30 лет

Женщины в России рожают первого ребенка приблизительно в 30 лет, следует из данных ЗАГС. Уточняется, что средний возраст матери первенца составляет 29,8 года, средний возраст отца — 29,5 года, передает РИА Новости.

В материале сказано, что всего с начала 2026 года в России подано 155 146 заявлений о регистрации рождений. Из них 52% младенцев — мальчики, 48% — девочки, также зафиксированы 1478 случаев рождения двойняшек.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.

Тем временем Совет Федерации одобрил закон, который позволяет многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при небольшом росте доходов. Раньше выплаты прекращались, как только доход семьи превышал прожиточный минимум. Согласно новой норме, теперь пособие останется, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не больше чем на 10%. Закон разработало правительство России.