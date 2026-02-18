Многодетным семьям пообещали сохранение пособий даже при росте доходов Совфед одобрил закон о сохранении выплат многодетным семьям при росте доходов

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при небольшом росте доходов, передает ТАСС. Раньше выплаты прекращались, как только доход семьи превышал прожиточный минимум.

Согласно новой норме, теперь пособие останется, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не больше чем на 10%. Закон разработало правительство России.

Размер выплаты составит 50% от детского прожиточного минимума, установленного в регионе. Поправки внесли в закон о пенсионном и социальном страховании.

Отмечается, что если президент РФ подпишет документ, он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Тем семьям, которым с 1 января 2026 года уже отказали в пособии из-за превышения дохода, выплаты пересчитают автоматически, без дополнительных заявлений.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщал, что женщины, родившие четырех и более детей, получили в среднем по 2 тыс. рублей дополнительно к пенсии после перерасчета. Он напомнил, что с 2026 года время ухода за всеми детьми полностью засчитывается в страховой стаж.