26 февраля 2026 в 15:00

Лерчек в четвертый раз стала мамой

Блогер Чекалина родила сына от аргентинского танцора Сквиччиарини

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина)
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в четвертый раз стала мамой, заявила в беседе со StarHit мать инфлюенсера Эльвира Феопентова. На свет появился мальчик, которого знаменитость родила от своего нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

Да, Лера родила, все верно. Все, хорошо, спасибо, — подчеркнула собеседница издания.

В то же время источник РИА Новости сообщил, что Чекалина родила сына с помощью кесарева сечения. Ребенок родился здоровый, весом 2,5 килограмма. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сейчас Лерчек еще находится в клинике, уточнил информатор.

Сквиччиарини уже сделал Лерчек предложение руки и сердца, однако пара еще не успела расписаться. Проблема заключается в домашнем аресте блогерши, которая находится под следствием по обвинению в выводе денежных средств за рубеж. Чекалина жаловалась, что ее не пускали даже на УЗИ.

Ранее сообщалось, что Лерчек бросила свой косметический бренд Letique из-за скопившихся долгов по налогам на 174 млн рублей. Кроме того, она также покинула состав учредителей. Под брендом Letique блогерша выпускала крема, гели, скрабы, аксессуары для ванны и парфюмированные масла.

До этого стало известно, что следствие при обыске у Лерчек изъяло 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 млн рублей наличными. Также были изъяты наручные часы известных производителей Chopard, Rolex и Cartier. При этом адвокаты Чекалиной заявили, что арест на ювелирные изделия не накладывался.

