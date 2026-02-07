Следствие изъяло у Лерчек украшения и миллионы рублей налички У Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн рублей наличными

Следствие изъяло при обыске у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 млн рублей наличными, сообщает РИА Новости. Изъятое было упаковано в картонную коробку и отправлено в сейф следователя.

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов изъяли коллекцию из 22 комплектов элитных украшений всемирно известных марок, среди которых значатся Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и прочие известные бренды. Также были изъяты наручные часы известных производителей Chopard, Rolex и Cartier.

Адвокаты Чекалиной заявили, что арест на ювелирные изделия не накладывался, статус вещественных доказательств указанным ценностям также не присваивался, и законные основания для продолжения хранения указанных объектов отсутствуют. Представители защиты ходатайствовали о возврате Лерчек ценных украшений и часов.

Ранее Лерчек вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые в ходе обыска. Ее адвокат Олег Бадма-Халгаев заявил, что возврат ключей позволил предотвратить повреждение дорогостоящего автомобиля.