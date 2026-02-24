Долги по налогам вынудили блогершу Лерчек бросить бизнес

Российская блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) бросила свой косметический бренд Letique, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источников, причиной стали скопившиеся долги по налогам на 174 млн рублей. Лерчек также покинула состав учредителей.

Как уточнил канал, Чекалина основала компанию «Би фит» с бывшим супругом Артемом и бизнес-партнером Романом Вишняком. Под брендом Letique она выпускала крема, гели, скрабы, аксессуары для ванны и парфюмированные масла.

По данным канала, изначально Лерчек принадлежали 75% компании. Вскоре ее участие упало до 37,5%, а после она целиком передала свою долю бывшему мужу.

Ранее суд по делу Лерчек, обвиняемой в выводе денежных средств за рубеж, перенесли на 16 марта. Как рассказал один из адвокатов по делу Корней Подвойский, фигурантка не пришла на заседание из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне беременности.

До этого появилась информация, что состояние Лерчек серьезно ухудшилось: она практически не может самостоятельно передвигаться. По данным источника, у звезды начала отниматься нога.