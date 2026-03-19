19 марта 2026 в 10:00

Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции

Доцент Ильяшенко: молочные продукты с заменителями натурального жира подорожают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молочные продукты с заменителями натурального жира подорожают в мае 2026 года, заявила «Парламентской газете» доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Она связала это с тем, что с 1 мая такая продукция лишится льготы по НДС.

Льготная ставка в 10% сохраняется для всей молочной продукции, где используется исключительно натуральный жир. Однако для продуктов с заменителями с 1 мая 2026 года будет применяться общая ставка НДС, которая с 1 января 2026 года составляет 22%. Разница в налогообложении между двумя категориями становится существенной — 12%. Для потребителя это означает, что цена будет формироваться теперь в том числе в зависимости от состава продукта, — отметила Ильяшенко.

Рост налоговой нагрузки производители нередко перекладывают на плечи потребителей, повышая цены. Раньше сдерживать стоимость помогало использование заменителей молочного жира, что позволяло такой продукции выигрывать в цене у натуральных аналогов. Однако теперь подорожание коснется и этого сегмента, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что после январского скачка цен, когда огурцы стали одним из самых подорожавших продуктов, в марте наметилась положительная тенденция. Свежие огурцы в России стали дешевле на 3,1% — сейчас килограмм овоща в среднем стоит около 285 рублей.

